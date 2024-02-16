Путину показали изделия, выпускаемые на площадке индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске

Президент России Владимир Путин посетил в Челябинске площадки индустриального парка «Станкомаш». Он ознакомился с работой цехов механообработки промышленной группы «КОНАР» и предприятия «Транснефть Нефтяные Насосы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
В ходе рабочего визита главу государства сопровождали глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор региона Алексей Текслер. Производственный потенциал делегации представил генеральный директор ПГ «КОНАР» Валерий Бондаренко.
В цехе механообработки Владимиру Путину показали изделия для разных отраслей отечественной промышленности. Одна из них — стальная шиберная задвижка, которая используется для трубопроводов. Она весит почти 30 тонн, а ее высота превышает более восьми метров. Задвижка, начиная от литейной заготовки, полностью производится на площадке индустриального парка.
Кроме того, главе государства продемонстрировали технические устройства, устанавливаемые на трубопроводах для управления потоками газа, нефти и нефтепродуктов. В цехе также представлен корпус питательного насоса для атомной электростанции. Такие изделия используются не только в России, но и поставляются в Турцию, Индию и Бангладеш. Помимо прочего, президенту показали кузнечное производство и продукцию для энергетического машиностроения — корпуса и детали для паровых, газовых турбин.
Президент России также ознакомился и с направлением судостроения. В индустриальном парка выпускают винторулевые колонки для различных типов судов — морских буксиров, судов-спасателей, танкеров и сухогрузов. Самым масштабным из представленных изделий оказался гребной винт в сборе. Его вес составляет 45 тонн.
После этого Владимир Путин посетил производственный цех завода «Транснефть нефтяные насосы» — совместного предприятия ПАО «Траснефть» и КОНАРа. Его строительство в 2015—2016 годах позволило полностью исключить зависимость от импорта в основных видах оборудования для отрасли, прежде всего магистральных и подпорных насосных агрегатов. Деятельность предприятия обеспечивает возможность оперативно разрабатывать и производить другие типы насосов, закрывая потребность в данном оборудовании всех магистральных трубопроводов РФ.