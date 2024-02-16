Путину показали изделия, выпускаемые на площадке индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске

Кроме того, главе государства продемонстрировали технические устройства, устанавливаемые на трубопроводах для управления потоками газа, нефти и нефтепродуктов. В цехе также представлен корпус питательного насоса для атомной электростанции. Такие изделия используются не только в России, но и поставляются в Турцию, Индию и Бангладеш. Помимо прочего, президенту показали кузнечное производство и продукцию для энергетического машиностроения — корпуса и детали для паровых, газовых турбин.