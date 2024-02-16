Путин обещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли

«Эти предприятия или эти центры, о которых вы сказали, они занимаются поиском своих будущих сотрудников и молодых специалистов. Что я могу точно сделать, это я могу вот этим предприятиям, о которых вы сказали, “подсказать”, чтобы они сделали сеть этого поиска пошире и работали бы с будущими молодыми специалистами из большего количества учебных заведений интересного нужного профиля. Я с ними поговорю обязательно», — сказал Путин, отвечая на просьбу.