Зеленский признал критическое преимущество России в артиллерии

Также 16 февраля в интервью Шольц заявил, что в 2024 году Германия выделит Украине помощь в размере €15 млрд. По его словам, из этой суммы €7 млрд будет потрачено на оружие, еще €6 млрд будет добавлено в ближайшие годы.