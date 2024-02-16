Зеленский признал критическое преимущество России в артиллерии

На брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, трансляцию которого вел телемарафон, украинский лидер также отметил существенное уменьшение поставок Киеву от союзников.
«Провели переговоры с господином канцлером. Ключевой вопрос — ситуация на фронте, в частности, преимущество критическое России в артиллерии и других видах оружия», — сказал Зеленский на брифинге.
В свою очередь, Шольц объявил, что Германия выделит Украине новый пакет военной помощи в объеме €1,1 млрд. Среди прочего, он предполагает поставку 36 самоходных и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тыс. артиллерийских боеприпасов, двух дополнительные системы ПВО Skynex и ракеты для Iris-T.
Ранее в этот день немецкий канцлер сообщил, что Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке. Подписи под документом поставили сам Шольц и Зеленский, который прибыл с визитом в Берлин.
Также 16 февраля в интервью Шольц заявил, что в 2024 году Германия выделит Украине помощь в размере €15 млрд. По его словам, из этой суммы €7 млрд будет потрачено на оружие, еще €6 млрд будет добавлено в ближайшие годы.