Красносельский обратился к ВОЗ: Кишинев блокирует поставки медоборудования

«Прошу вас вмешаться и оказать содействие с целью скорейшего разблокирования поставок медицинского рентгеновского оборудования в Приднестровье либо предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующего диагностического рентгеновского оборудования, в котором в настоящее время остро нуждаются лечебные учреждения и жители Приднестровья», — заявил Красносельский.