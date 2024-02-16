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Красносельский обратился к ВОЗ: Кишинев блокирует поставки медоборудования

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился в организацию Красного Креста и Всемирную организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с блокированием Кишиневом поставок медоборудования в регион.
Источник: Официальный сайт лидера Приднестровья

«Препятствуя доставке в Приднестровье медицинского оборудования, Молдова нарушает Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также Конвенцию о правах инвалидов», — говорится в открытом письме, опубликованном на сайте тираспольского лидера.

По его мнению, повторяющиеся шаги Кишинева по срыву импорта в Приднестровье медицинского оборудования свидетельствуют о целенаправленной деятельности по приведению приднестровской сферы здравоохранения в состояние коллапса.

«Прошу вас вмешаться и оказать содействие с целью скорейшего разблокирования поставок медицинского рентгеновского оборудования в Приднестровье либо предоставить гуманитарную помощь в виде соответствующего диагностического рентгеновского оборудования, в котором в настоящее время остро нуждаются лечебные учреждения и жители Приднестровья», — заявил Красносельский.

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