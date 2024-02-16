Алейник: в Беларуси два языка, но особое место занимает белорусский

«В многообразии языков и есть наше единство. Оно воплощает культурное разнообразие, поощряет обмен мнениями, создает основу для взаимоуважительного диалога, принятия и сотрудничества между народами».
Министр напомнил, что сейчас в стране два государственных языка — белорусский и русский, а когда-то было и четыре (белорусский, русский, польский и идиш).
«Особое место всегда занимал и будет занимать родной белорусский язык. Он дает нам силу и стойкость. В его милозвучности несгибаемая воля белорусов, самобытность и колорит нашей богатой культуры», — уверен Алейник.
Глава МИД Беларуси принял участие в мероприятии в Минской городской Ратуше в честь Международного дня родного языка. На нем также присутствовали послы зарубежных стран и деятели культуры. Белорусские и зарубежные дипломаты читали отрывки литературных произведений на белорусском языке. Такие акции являются для МИД Беларуси традиционными.