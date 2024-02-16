Алейник: в Беларуси два языка, но особое место занимает белорусский

Глава МИД Беларуси принял участие в мероприятии в Минской городской Ратуше в честь Международного дня родного языка. На нем также присутствовали послы зарубежных стран и деятели культуры. Белорусские и зарубежные дипломаты читали отрывки литературных произведений на белорусском языке. Такие акции являются для МИД Беларуси традиционными.