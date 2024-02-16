«Патриотизм сыграть нельзя!» Владимир Машков — о Крыме, цензуре и свободе

Мне казалось, что есть вещи, которые человек, выросший в России не может не знать. Ну, кто не читал гоголевского «Ревизора»? И пьеса два века уже идёт по во всех театрах. Однажды мы играли «Ревизора» в Москве, у меня была роль городничего. И вот, последняя сцена. Я, городничий, уже мыслями в будущем, где уже генерал. Зрители веселятся — им-то понятно, что мечты сейчас развеются. Вбегает почтмейстер с фразой: «Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор». И тут из зала громкое такое: «Да ладно!» Такой искренний зритель, который мысленно тоже был со мной, разделял радость — и вдруг его так осадили! И тогда я понял, что есть люди, которые в первый раз придут на «Ревизора». И это тоже воодушевляет.