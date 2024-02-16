«Патриотизм сыграть нельзя!» Владимир Машков — о Крыме, цензуре и свободе

В Крым приехал Владимир Машков. Он уже успел побывать в Севастополе и Симферополе. Всё его пребывание на полуострове — встречи, встречи, встречи. С «первыми лицами», артистами, общественниками. В крымской столице у Владимира Машкова нашлось время на большой разговор со студентами вузов.
«АиФ-Крым» собрали самые интересные фрагменты ответов Владимира Машкова, прозвучавшие на этой встрече.
Растём долго.
Человек, оказывается интеллектуально растёт до… 27−30 лет. До этого возраста формируется структура мозга и окончательно оформляется. Что там будет? Зависит от человека.
Порой люди сильно затягивают своё счастливое детство. А что: родители работают — зачем в пятнадцать-шестнадцать начинать зарабатывать свои деньги? Можно просто «сидеть» в телефоне. Конечно это не способствует развитию мозга. А он требует работы. Именно там рождаются многие чувства. Одними мы наделены с рождения — голода, страха. А чувство прекрасного вместе с нами не рождается. Оно воспитывается общением с людьми, с мастерами, которые расскажут о том, что хорошо. И вы можете с ними спорить: действительно ли прекрасен, например, Пикассо, или вы сами лучше нарисуете. Но поймёте, почему для других он хорош.
А чувство патриотизма? Разве оно у нас с колыбели? Нет, оно тоже вырастает вместе с человеком.
О свободе.
Наше равновесие — между свободой и дисциплиной. Контролируйте свою свободу. Потому, что она может перейти из свободы в беспредел. И потом будете думать: куда ж меня завели страсти?
«Текучий» человек.
У нас нет цензуры. Но хорошо бы у всех была самоцензура, принимаемая предлагаемыми обстоятельствами, которые нас окружают в тот или иной момент. У нас сейчас — технологии, возможности, а человек остался таким же, каким был на протяжении тысячелетий. Любящим, пугающимся, злым, восторженным.
Лев Толстой когда-то сказал: «Человек течёт… был глуп, стал умён, был зол, стал добр и наоборот… И от этого нельзя судить человека. Ты осудил, а он уже другой».
Я задумался: а человек всё время «течёт» в хорошую сторону? И сразу: а кто я, чтобы опровергать мысли великого писателя? Но сомнение у меня закралось. В какую сторону «потечёт» человек от предлагаемых обстоятельств? Наверное, всё-таки в нём закладывается стремление, направление, которое формируется окружением.
И чтобы истинные ценности привлекли молодёжь, о них надо говорить талантливо и искренне. Любая гадость всегда желанна. Просто хотя бы на неё посмотреть. Почему так привлекают иногда видеоролики в Интернете, в запрещённых сетях, полные глупости и идиотизма? Люди ведь невероятные вещи с собой и другими делают. А другие идиоты на них реагируют, подбадривая и восхищаясь.
И вот в этом столкновении с миром, говоря о каких-то высоких вещах, нужно быть очень искренним. И делать это талантливо. Я очень боюсь, когда начинают делать «что-то патриотическое» формально. Патриотизм сыграть нельзя, его невозможно имитировать. И всегда видно, кто просто говорит, не испытывая этих чувств, а кто — делает.
Улыбки и безопасность.
Настоящая улыбка начинается не со рта, а с глаз. Мы улыбаемся, когда нам хочется это делать. А в США, например, на каждом шагу улыбаются все. Знаете, почему там детей учат улыбаться при общении с другими людьми? Ради безопасности. Агрессивный или задумавший плохое человек в ответ на улыбку, скорее, откажется от своего намерения: ему нужна оцепеневшая, парализованная страхом жертва.
А мы первым встречным не улыбаемся формально. Но зато показываем, что можем постоять за себя.
Одесса и «Ликвидация».
Я приехал на съёмки «Ликвидация» за два месяца до начала съёмок (Владимир Машков исполнил главную роль: начальника отдела Одесского УГРО по борьбе с бандитизмом Давида Гоцмана, телесериал вышел в 2007 г. — ред.). Моей задачей было раствориться в Одессе, понять алгоритм этого города, стать своим. Я только с самолёта, уже поздно — а надо поменять деньги: рубли на… не рубли. Всё закрыто, только книжный рынок в центре работает, меня туда и направили. Стоит за прилавком мужчина в жёлтом пиджаке с галстуком-бабочкой. Поменял, я деньги сую в карман, он окликает: мол, пересчитать бы надо. Отнекиваюсь — зачем, ведь и так доверяю. И тут он мне: «Деньги надо пересчитывать, даже если вы их нашли!» О, здравствуй, Одесса!
Мы снимали девять месяцев "Ликвидацию, я не выезжал из этого города, у меня появились здесь друзья. Я открывал первый фестиваль кино в Одессе. Мне было хорошо в этом светлом русском городе.
А потом случилось 2 мая 2014 года, когда националисты в Доме профсоюзов заживо сожгли людей. И внутри были товарищи, которых я знал очень хорошо. И мы все прекрасно знаем, что происходило потом. Поэтому смятение чувств — оно со мной. И там — жуть, которая продолжается.
А если говорить про возможность продолжения «Ликвидации» — то если делать что-то об Одессе, то только в Одессе.
Важней всего.
Очень важно для него умение сострадать чужому горю. Причём сострадать деятельно: протянуть руку, уделить внимание. Тогда человек осознаёт себя человеком.
Любая трагедия наш народ соединяет. Конечно, хотелось бы, чтоб и созидание соединяло. Кстати, Станиславский здорово сказал: «Отличительная черта русского человека — чувство справедливости и жажда её».
И со справедливостью не рождается человек. И ему надо осознать, что это за понятие. Не с позиции: «У вас есть, у меня нет, я это заберу, потому что так будет справедливо». Понимание нельзя дать в руки, нельзя справедливость включить, как конфорку газовой плиты — только вырастить.
Двести лет — маловато?
Мне казалось, что есть вещи, которые человек, выросший в России не может не знать. Ну, кто не читал гоголевского «Ревизора»? И пьеса два века уже идёт по во всех театрах. Однажды мы играли «Ревизора» в Москве, у меня была роль городничего. И вот, последняя сцена. Я, городничий, уже мыслями в будущем, где уже генерал. Зрители веселятся — им-то понятно, что мечты сейчас развеются. Вбегает почтмейстер с фразой: «Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор». И тут из зала громкое такое: «Да ладно!» Такой искренний зритель, который мысленно тоже был со мной, разделял радость — и вдруг его так осадили! И тогда я понял, что есть люди, которые в первый раз придут на «Ревизора». И это тоже воодушевляет.
Орден планеты.
Я бывал в Крыму и много лет назад, и уже после потрясающей Крымской весны. И последние три года приезжаю на полуостров, чаще в Севастополь или на фестиваль «Таврида».
Крым становится культурным центром России — и станет им. В Крыму, бесспорно, появятся киностудии, которые существовать будут на другом уровне. Сюда будут приезжать люди, чтобы работать над новыми фильмами. И другие будут приезжать — чтобы насладиться невероятной природой. Не могу не вспомнить слова знаменитого поэта и нобелевского лауреата Пабло Неруды о том, что Крым — орден на груди планеты Земля. И это действительно награда: за отвагу, за творчество, за жизнь, за будущее. Она должна сиять, и это от всех нас зависит. Будущее зависит от нашей стойкости.