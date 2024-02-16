США рассчитывают на утрату контроля ХАМАС над Газой после конфликта

3 февраля в Каире состоялась консультационная встреча между представителями Египта, Соединенных Штатов, Катара и Израиля. На переговорах обсуждалось возможное соглашение об освобождении заложников, удерживаемых радикалами в Газе, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве. 14 февраля портал Walla! со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил не направлять израильскую делегацию в Каир на следующий день для участия в дальнейших консультациях по продвижению к сделке насчет освобождения заложников. По его информации, пытаясь добиться прогресса по сделке о прекращении огня, египтяне и катарцы предложили продолжить переговоры. Нетаньяху заявил, что в них нет смысла, пока ХАМАС не изменит свою позицию, в частности, по количеству палестинских заключенных, освобождения которых из израильских тюрем оно требует.