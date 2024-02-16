Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев оценил ход строительства ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде

Министр оценил ход строительства 18 корпусов гостиниц на 1350 студентов и реконструкцию объекта культурного наследия (ОКН) — первой очереди ИТ-кампуса. Первые три корпуса готовы более чем на 80%. Там завершены монолитные работы, заканчивается возведение кровли, ведутся фасадные работы и внутренняя отделка. Заключены договоры на поставку оборудования и мебели. По корпусам 4−18 со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года также продолжаются строительно-монтажные работы. Всего на площадке работают более 1100 человек, задействовано около 20 единиц техники.
«Первая очередь уже вовсю строится. Планируется, что в первые три корпуса гостиниц студенты могут заехать уже в будущем учебном году. Образовательная программа с университетами-партнерами начнется еще до завершения строительства ИТ-кампуса, потому что это межвузовский проект. Стены же самого ИТ-кампуса “заработают” в ближайшие годы. Очень важно построить эту систему с привлечением индустриальных партнеров, ИТ-корпораций. Нам нужны преподаватели-практики», — отметил Глеб Никитин.
Продолжаются строительные работы на площадке второй очереди проекта (гостиница в районе пр. Гагарина. — Прим.). Там окончен монтаж ограждения, установлены видеокамеры, завершены расчистка площадки и монтаж строительного городка. Окончены работы по устройству дорожной сети и освещения, начались работы по погружению свай в свайное поле. Параллельно ведутся подготовительные работы на третьем и четвертом этапах. Приступить к подготовительным работам на пятой очереди строительства планируется в I квартале 2024 года.
Напомним, что проект межвузовского ИТ-кампуса планируется реализовать в пять этапов. Общая площадь всех объектов составит 226,3 тысячи кв. метров. После окончания всех работ в регионе появятся места для проживания около 5,6 тысячи учащихся по цифровым профессиям. Всего вновь создаваемые образовательные площади будут рассчитаны на 7 тысяч студентов ИТ-специальности. Договор генерального подряда на реализацию проекта заключен с ООО «Монотек Строй», проектная организация — архитектурное бюро «Студия 44». Всего вновь создаваемые образовательные площади будут рассчитаны на 8 000 студентов ИТ-специальности.
Проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.