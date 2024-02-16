Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев оценил ход строительства ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде

Министр оценил ход строительства 18 корпусов гостиниц на 1350 студентов и реконструкцию объекта культурного наследия (ОКН) — первой очереди ИТ-кампуса. Первые три корпуса готовы более чем на 80%. Там завершены монолитные работы, заканчивается возведение кровли, ведутся фасадные работы и внутренняя отделка. Заключены договоры на поставку оборудования и мебели. По корпусам 4−18 со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года также продолжаются строительно-монтажные работы. Всего на площадке работают более 1100 человек, задействовано около 20 единиц техники.