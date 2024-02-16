Мирзиёев рассказал об арестованном за коррупцию каганском прокуроре, пойманном на крупной взятке. Видео

Во время своего визита в Андижанскую область президент посетил Ханабад и провел совещание, в ходе которого сообщил о том, что прокурора Каганского района Бухарской области арестовали при получении взятки в 100 тысяч долларов.
Рассказывая о наглом прокуроре, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что обращается «ко всей нации».
О том, что взяточник-прокурор готовит крупную «сделку», президенту сообщили заранее. Он распорядился не вмешиваться в процесс, чтобы «дело не вернулось через суд».
По словам Мирзиёева, он поручил тщательно и аккуратно проследить за взяточником, чтобы не спугнуть его. Прокурор договорился о сумме в 200 тысяч долларов. Когда ему принесли 91 тысячу долларов, он сказал «нет, остальную часть тоже принеси». При этом заявил, что 10 тысяч долларов, которые должен был забрать посредник, он тоже возьмет себе.
Президент поручил генпрокурору Нигматилле Юлдашеву принять необходимые меры. «Поехать в Бухару и уволить», — распорядился Мирзиёев.
Напомним, что накануне вице-спикер Закпалаты предложил пересматривать судебные материалы, которые рассматривали судьи и прокуроры, попавшиеся на взятках.