Мирзиёев рассказал об арестованном за коррупцию каганском прокуроре, пойманном на крупной взятке. Видео

По словам Мирзиёева, он поручил тщательно и аккуратно проследить за взяточником, чтобы не спугнуть его. Прокурор договорился о сумме в 200 тысяч долларов. Когда ему принесли 91 тысячу долларов, он сказал «нет, остальную часть тоже принеси». При этом заявил, что 10 тысяч долларов, которые должен был забрать посредник, он тоже возьмет себе.