В Берне считают, что контроль за применением санкций против РФ улучшился

ЖЕНЕВА, 16 февраля. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии считает, что Государственный секретариат экономики (SECO), уполномоченный контролировать санкционный режим, действовал на должном уровне в вопросе о санкциях против России, в целом ситуация в этой сфере улучшилась по сравнению с начальным периодом. Об этом говорится в комментарии правительства по поводу опубликованного в ноябре 2023 года доклада комиссии по управлению Совета кантонов (малой палаты парламента).
Эта комиссия, в частности, упрекнула кантональные власти Швейцарии в том, что они, по ее мнению, на начальном этапе недостаточно активно работали в сфере применения санкций против России, в частности в том, что касается выявления в регистрах недвижимости объектов, принадлежащих россиянам из санкционного списка. В своем комментарии Федеральный совет пояснил, что введенные Евросоюзом и поддержанные Швейцарией меры против РФ «вышли за рамки того, что было известно» до сих пор, это «могло вызвать неопределенность у властей». Правительство подчеркнуло, что тем не менее SECO «доказал способность быстро и адекватно реагировать на вопросы, связанные с введением новых санкций». В целом Федеральный совет выразил уверенность, что присоединение Берна к антироссийским шагам ЕС «доказало свою эффективность».
В ответ на просьбу комиссии Совета кантонов разъяснить, в каких случаях адвокаты обязаны раскрывать имеющуюся у них информацию, касающуюся попавших под санкции лиц и компаний, правительство подчеркнуло, что «конкретная профессиональная деятельность адвоката защищена профессиональной тайной». Это относится в том числе к юридическим консультациям, а также к тем случаям, когда адвокат представляет своего клиента в судебном или административном органе. Исключение составляет лишь «неспецифическая деятельность» адвоката, тогда, как пояснил Федеральный совет, он может быть наказан, если «способствует нарушению положений о санкциях».
Ранее официальный представитель SECO Франсуаза Тшанц подтвердила ТАСС опубликованную на этой неделе швейцарской общественной телекомпанией RTS информацию, согласно которой власти Швейцарии выявили 230 случаев, по поводу которых имеются подозрения в обходе санкций, введенных против России. В 46 случаях были возбуждены административные расследования, а два досье, касающихся наиболее серьезных, по мнению Берна, нарушений, переданы в Федеральную прокуратуру. В то же время руководитель подразделения SECO по контролю за санкциями Симон Плюсс заявил в интервью RTS, что намерения заподозренных в нарушениях санкций предприятий «не всегда преступны», порой речь идет о «простой невнимательности». Вместе с тем он признал наличие «серьезных дел, которые должны привести к уголовным приговорам».
Заблокированные активы
По данным SECO, по состоянию на 25 ноября 2022 года в Швейцарской Конфедерации были заморожены финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,5 млрд) и 15 объектов недвижимости. Общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации в Швейцарии составляет 7,4 млрд швейцарских франков (более $7,9 млрд). Эту сумму иммобилизованных активов следует отличать от суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (7,5 млрд швейцарских франков), последние принадлежат лицам, компаниям или организациям, находящимся под санкциями, или контролируются ими и подлежат замораживанию, пояснили в ведомстве.
Не входящая в НАТО и Евросоюз Швейцария поддерживает его санкции против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.