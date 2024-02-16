В Берне считают, что контроль за применением санкций против РФ улучшился

Эта комиссия, в частности, упрекнула кантональные власти Швейцарии в том, что они, по ее мнению, на начальном этапе недостаточно активно работали в сфере применения санкций против России, в частности в том, что касается выявления в регистрах недвижимости объектов, принадлежащих россиянам из санкционного списка. В своем комментарии Федеральный совет пояснил, что введенные Евросоюзом и поддержанные Швейцарией меры против РФ «вышли за рамки того, что было известно» до сих пор, это «могло вызвать неопределенность у властей». Правительство подчеркнуло, что тем не менее SECO «доказал способность быстро и адекватно реагировать на вопросы, связанные с введением новых санкций». В целом Федеральный совет выразил уверенность, что присоединение Берна к антироссийским шагам ЕС «доказало свою эффективность».