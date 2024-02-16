Где шубы певуньи: Лукашенко подверг критике «Белкоопсоюз» за меха

Глава государства 16 февраля принял участие в общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ, которое прошло в Минске.
«За 2023 год экспорт пушно-мехового сырья составил почти 520,5 тысячи штук, 98,8% к уровню 2022 года. (…) Дальше цифры просто удивительные. За 2022 год экспорт составил аж 23 меховые шубы. А за 2023 год — ни одной».
Президент также вспомнил о ситуации с партией шуб, которая оказалась на реализации у певицы Анжелики Агурбаш в Москве, а белорусская сторона через суды пыталась их вернуть.
«Не знаю, Иванов (Валерий Иванов, экс-глава “Белкоопсоюза” — Sputnik) вернул от этой певуньи шубы, которые он рекламировал, или нет», — сказал Лукашенко, добавив, что об этом «расскажет новый или старый председатель».
Шубы Агурбаш
Летом 2021 года Экономический суд Минска начал рассмотрение иска Торгового унитарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» к Агурбаш об истребовании имущества.
Речь идет о том, что несколько лет назад артистка, которая проживает в Москве, взяла на реализацию у «Белкоопсоюза» партию меховых изделий, она обещала их рекламировать. Всего ей было передано более 40 меховых изделий: норковые пальто, жилеты из меха норки и меха лисицы, головные уборы из меха лисицы, сумки, а также около 30 чокеров из меха норки.
Суд поставил взыскать с ответчика в пользу «Белкоопсоюза» около 6,8 тысячи рублей государственной пошлины. Агурбаш до сих пор шубы не вернула, хотя и уменьшила сумму непогашенного иска.
В Беларуси в отношении Агурбаш возбуждено уголовное дело по «экстремисткой статье». Проживая в РФ, певица поддержала протесты в 2020 году. В Генпрокуратуру России в июне 2021 года была направлена просьба о ее выдаче для привлечения ее к уголовной ответственности.