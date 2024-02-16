Где шубы певуньи: Лукашенко подверг критике «Белкоопсоюз» за меха

Речь идет о том, что несколько лет назад артистка, которая проживает в Москве, взяла на реализацию у «Белкоопсоюза» партию меховых изделий, она обещала их рекламировать. Всего ей было передано более 40 меховых изделий: норковые пальто, жилеты из меха норки и меха лисицы, головные уборы из меха лисицы, сумки, а также около 30 чокеров из меха норки.