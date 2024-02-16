В ГД заявили, что смерть Навального дает ЕС и США лишний повод для санкций против РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Смерть Алексея Навального выгодна Вашингтону и Брюсселю, она станет еще одним поводом объявить об очередном пакете антироссийских санкций. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Вашингтон и Брюссель, всеми силами пытающиеся ослабить нашу страну, не допустить ее победы, вмешивавшиеся в ее внутренние дела, теперь, буквально через несколько минут после сообщения о смерти Навального, во всеуслышание заявляют, что знают ее причины. Хотя еще не было ни судмедэкспертизы, ни расследования. Зато у ЕС и США появится лишний повод объявить об очередном пакете санкций и вылить на нас очередной поток лжи», — подчеркнул Пискарев.
Он также процитировал известное выражение на латыни, которое переводится как «совершил тот, кому выгодно». «Это выгодно прежде всего им», — подчеркнул Пискарев, говоря о Евросоюзе и США.
Депутат также напомнил, что в 2021 году президент США Джо Байден «уже пообещал России “разрушительные последствия”, если Навальный умрет в тюрьме». «Впрочем, сейчас он вряд ли вспомнит, кто это», — добавил Пискарев.
16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.