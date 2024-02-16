В ГД заявили, что смерть Навального дает ЕС и США лишний повод для санкций против РФ

«Вашингтон и Брюссель, всеми силами пытающиеся ослабить нашу страну, не допустить ее победы, вмешивавшиеся в ее внутренние дела, теперь, буквально через несколько минут после сообщения о смерти Навального, во всеуслышание заявляют, что знают ее причины. Хотя еще не было ни судмедэкспертизы, ни расследования. Зато у ЕС и США появится лишний повод объявить об очередном пакете санкций и вылить на нас очередной поток лжи», — подчеркнул Пискарев.