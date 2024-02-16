Минтранс предложил ограничить вход в аэропорты для людей без билетов

Как рассказали в Минтрансе, ведомство вместе с правоохранительными органами работает над разработкой модели, которая позволит временно ограничивать доступ в аэропорт лицам, не являющимся пассажирами и не имеющим проездных документов. Предложенные меры будут иметь временный и локальный характер — применять их хотят только в конкретных аэропортах в период повышенной угрозы.