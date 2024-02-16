Речан призвал бастующих фермеров не блокировать трассы в Молдове

«Сельское хозяйство очень важно для нашей страны, но мы обязаны помогать и другим отраслям, потому что все они — наша большая семья».
В деле помощи фермерам Речан отметил роль вице-премьера, главы Министерства сельского хозяйства Владимира Боли, который выступил с инициативой увеличения фонда субсидирования и добился выделения дополнительных средств для сельского хозяйства.
«Вице-премьер Боля обратился к каждому министру, в Министерство финансов и в Европейскую комиссию, чтобы коллеги узнали о приоритетах молдавских фермеров, включая производителей зерна», — подчеркнул Речан.
Он также подчеркнул, что блокировка дорог и КПП на границе не приведет к увеличению субсидий или финансовой помощи сельскому хозяйству от правительства.
«Моя просьба заключается в том, что, если вы блокируете дороги, оставьте возможность в случае необходимости срочно разблокировать их в чрезвычайных ситуациях», — сказал Речан.
Он также пообещал, что правительство и далее будет помогать производителям зерна.