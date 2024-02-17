Путин поддержал идею перенести ЧЭМК за пределы города

Это очень важное решение для всех челябинцев. Мы всегда говорили о Челябинске как о любимом городе, но, конечно, есть историческое промышленное наследие и нужно двигаться в сторону выноса производств за черту города. Челябинцы будут Вам благодарны на все времена. Спасибо Вам огромное.