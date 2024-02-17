Путин поддержал идею перенести ЧЭМК за пределы города

Президент Владимир Путин во время двусторонней встречи с губернатором Алексеем Текслером поддержал идею перенести ЧЭМК за пределы города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обсуждались актуальные социально-экономические вопросы области, в частности вынос за черту города производства Челябинского электрометаллургического комбината.
Текслер доложил, что в 2019 году в регионе подписаны соглашения по снижению выбросов: «В настоящий момент в полном объеме соглашения не выполняются в части электродного производства, работы по снижению выбросов никакие не велись. Прокуратура предъявляет претензии к собственникам завода по выполнению своих различных обязательств».
«Нужно вредное производство в центре города закрыть и вывести его за пределы города. Вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы с сохранением рабочих мест, а для выстраивания работы на новом технологическом уровне при поддержке правительства Российской Федерации привлечь инвесторов, причем местных инвесторов».
Он поддержал предложение губернатора о том, что это должны быть инвесторы, которые знают специфику региона. Кроме этого, была поддержана просьба Алексея Текслера — передать важные социальные объекты с баланса предприятия в собственность субъекта РФ.
СТЕНОГРАММА.
В. Путин: Как дела?
А. Текслер: Владимир Владимирович, у нас регион трудовой — трудимся, дела хорошо.
В. Путин: Хорошо? Есть наверняка вопросы, требующие особого внимания, как мы говорим. Давайте с них и начнем.
(…).
А. Текслер: Владимир Владимирович, есть еще одна просьба. У нас на территории Челябинска, фактически в центральной его части, находится крупное металлургическое производство — Челябинский электрометаллургический комбинат.
В. Путин: Вредное производство.
А. Текслер: Да, вредное производство. В 2019 году мы подписывали соглашение по снижению выбросов.
В. Путин: Акционерами, да?
А. Текслер: Да. В настоящий момент в полном объеме соглашение не выполняется. В части электродного производства работы никакие не велись по снижению выбросов. Сегодня прокуратура предъявляет претензии к собственникам завода по выполнению различных обязательств.
В. Путин: Я знаю эту проблему. Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством Российской Федерации проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства Российской Федерации привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных инвесторов.
А. Текслер: Хотел бы обратиться с просьбой, чтобы были местные инвесторы, которые знают специфику региона.
В. Путин: Так и сделайте. Полностью поддерживаю.
А. Текслер: Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Там будет еще одна просьба: передать социальные объекты с баланса предприятия — важные объекты для города. Я имею в виду бассейн, я имею в виду исторический торговый центр — уникальное здание, которое сегодня тоже находится у этих собственников, которое мы будем использовать для нужд горожан.
В. Путин: Думаю, что все имущество должно поступить в собственность государства, а часть этих объектов — вредное производство, как мы договорились сейчас, должно быть вынесено за черту города, а социальные объекты, конечно, так и сделаем: передадим в собственность субъекта Федерации.
А. Текслер: Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо огромное.
Это очень важное решение для всех челябинцев. Мы всегда говорили о Челябинске как о любимом городе, но, конечно, есть историческое промышленное наследие и нужно двигаться в сторону выноса производств за черту города. Челябинцы будут Вам благодарны на все времена. Спасибо Вам огромное.
В. Путин: Найдете местных инвесторов, которые могли бы принять участие в этой общей работе?
А. Текслер: Да, конечно, найдем.
В. Путин: Так и сделайте.