Путин поручил Текслеру увеличить число детских садов в Челябинской области

Путин высказался, что число социальных объектов нужно увеличивать. Текслер согласился, добавив, что за последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию 61 детский сад, 15 школ было построено и 67 были отремонтированы по поручению Путина.
Сегодня глава государства работает в Челябинске. Он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы КОНАР. Глава государства пообщался с рабочими.
Накануне президент побывал в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, посетил «Уралвагонзавод» и завод «Уральские локомотивы», провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.