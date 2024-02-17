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Путин поручил Текслеру увеличить число детских садов в Челябинской области

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру увеличить число социальных объектов, в том числе детских садов и спортивных объектов.
Источник: РИА "Новости"

Путин высказался, что число социальных объектов нужно увеличивать. Текслер согласился, добавив, что за последние пять лет в регионе ввели в эксплуатацию 61 детский сад, 15 школ было построено и 67 были отремонтированы по поручению Путина.

Сегодня глава государства работает в Челябинске. Он посетил Завод роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы КОНАР. Глава государства пообщался с рабочими.

Накануне президент побывал в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, посетил «Уралвагонзавод» и завод «Уральские локомотивы», провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Путин Владимир
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