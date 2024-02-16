Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска

ЧЭМК был основан в 1929 году и стал одним из крупнейших производителей ферросплавов в России. Он выпускает более 120 наименований ферросплавов и лигатур, а также свыше 40 изделий электродного производства. По итогам 2021 года ЧЭМК вошел в рейтинг Forbes крупнейших компаний России с выручкой 49 млрд рублей. Предприятие заняло 199-ю строчку из 200.