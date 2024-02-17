Минздрав подготовил новый порядок оказания первой помощи пострадавшим

«Утвердить прилагаемый Порядок оказания первой помощи», — говорится в проекте.
Согласно документу, планируется разрешить оказание первой помощи без согласия пострадавшего, одного из родителей или иного законного представителя, если отсутствует выраженный до начала оказания первой помощи отказ гражданина или его законного представителя от оказания первой помощи.
Кроме того, оказание первой помощи может осуществляться с использованием инструкций от диспетчера по приему вызовов скорой медицинской помощи, уточняется в проекте.
Для оказания первой помощи разрешат использовать отдельные не входящие в состав аптечек, укладок, наборов и комплектов медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, а также подручные средства, отмечается в документе.
Проектом документа также устанавливаются перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по оказанию первой помощи и последовательность проведения мероприятий по оказанию первой помощи, следует из пояснительной записки.
Среди состояний, при которых оказывается первая помощь, отсутствие сознания, остановка дыхания или сердца, нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения, вызванные различными факторами, отравления, укусы ядовитых животных, судороги, острые психологические реакции на стресс и прочие состояния, требующие вызова скоро медпомощи.