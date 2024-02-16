Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности

По словам президента Франции, договор конкретизирует обязательства, взятые в формате «Большой семерки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Он добавил, что документ подписан на десять лет и будет действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Соглашение также включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году, уточнил Макрон.