Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации

Согласно документу, национальная база необходима для обеспечения нацбезопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, а также обмена информацией между федеральными органами власти. Также данные будут передаваться в рамках генно-инженерной деятельности.
В новой системе должно храниться «многоообразие биобразцов», их паспортизация и классификация. Также необходимо обеспечить доступ для профессиональных сообществ. За работу базы ответственен НИЦ «Курчатовский институт».
В 2020 году президент России Владимир Путин предложил создать национальную базу генетической информации, которая предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов. Тогда же директор «Курчатовского института» Александр Благов говорил, что биоресурсная коллекция есть в научных институтах по всей стране, но централизованный доступ к коллекциям пока не обеспечен.