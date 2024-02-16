Правительство поручило Минобрнауки создать базу генетической информации

В 2020 году президент России Владимир Путин предложил создать национальную базу генетической информации, которая предоставит всем научным институтам доступ к коллекциям генетических образцов. Тогда же директор «Курчатовского института» Александр Благов говорил, что биоресурсная коллекция есть в научных институтах по всей стране, но централизованный доступ к коллекциям пока не обеспечен.