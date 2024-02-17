Оппозиция Молдавии заявила о риске банкротства фермеров из-за кредитов

В пятницу группа протестующих аграриев после пикета у парламента пришла на заседание экспертного совета при министерстве сельского хозяйства Молдавии, на котором присутствовал премьер-министр Дорин Речан. Между аграриями и главой правительства состоялась беседа. По ее итогам Речан призвал протестующих разблокировать дорогу у КПП «Леушены», что они и сделали, отметив, что освободили путь на таможенный пункт до утра 20 февраля.
«Длившиеся всю неделю протесты молдавских фермеров закончились пустыми разговорами с правительством… А тем временем протестующие у парламента сельхозпроизводители рискуют остаться без крыши над головой из-за неоплаченных кредитов. Ущерб аграриев, занимающихся только пшеницей и кукурузой составляет порядка 6 миллиардов леев (336,5 миллиона долларов — ред.). Но при этом они просят выплатить всего 400 миллионов (22,4 миллиона долларов), чтобы справиться с кризисом и весной выйти в поля», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
При этом в политформировании отмечают, что на оборонную сферу и вооружение правительство республики находит средства. «На оборону у правительства ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) деньги есть, на радар за 300 миллионов леев (16,8 миллиона долларов) есть, а помочь тем, на ком держится практически вся молдавская экономика, потерпите, дорогие аграрии», — поясняют в сообщении.
Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. С начала этой недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли, при этом они отказываются от встречи с главой минсельхоза.
Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых — транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.