Илон Маск обвинил власти США в цензуре

«Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (в принадлежащей Маску соцсети X (ранее Twitter) — прим. ТАСС) была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» — написал он на странице в X.
Таким образом миллиардер прокомментировал пост американского предпринимателя Дэвида Сакса, который написал, что рад жить в США, потому что в этой стране «у него есть свобода слова и свобода от политических преследований», хотя «демократы каждый день пытаются подорвать эти права».
На платформе X ранее опубликовали интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил ранее Карлсон, Маск пообещал не блокировать эту видеозапись.