Михаил Дегтярев встретился с родными погибших воинов-участников СВО

— Наши герои погибли не напрасно. Они отдали жизнь за Россию. Россия им за это благодарна, как и весь наш народ! Благодарю вас за воспитание своих детей, за мужей от имени президента — Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и от себя лично. Мы хотим мира, но, как говорит наш президент, мы начали спецоперацию, чтобы закончить развязанную западными идеологами руками украинских руководителей войну против русского народа. И мы это сделаем! — подчеркнул Михаил Дегтярев.