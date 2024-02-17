Михаил Дегтярев встретился с родными погибших воинов-участников СВО

В преддверии Дня защитника Отечества, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в неформальной обстановке встретился с родными участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
К беседе присоединились руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина, врио начальника штаба Восточного военного округа генерал-майор Сергей Лагуткин, военный комиссар Хабаровского края Сергей Евлампиев.
Теплый тон встрече задал глава региона, выразив слова признательности женам и матерям бойцов, не вернувшихся домой, за их стойкость и мужество.
— День защитника Отечества — важнейший для нас всех праздник. Бойцы выполняют свой долг по защите нашего военного суверенитета, нашего права говорить на русском языке, воспитывать детей в наших традициях. Наш святой долг — поддерживать вас, семьи наших воинов, особенно тех, которые отдали своих мужей и сыновей Родине, — обратился к гостям Михаил Дегтярев.
Как говорит президент России Владимир Путин: «Хочу отдельно остановиться на одном очень важном вопросе — это поддержка наших воинов и поддержка их семей. Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, — не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг».
Далее беседа за чашкой чая перешла в диалог. Родные бойцов рассказали о себе, увлечениях, семейных традициях, планах на будущее. Например, юный Дима Мельцес хочет в будущем стать как папа — танкистом. Галина Ивановна Круглик, чей сын геройски погиб на Запорожском направлении, читает стихи наших классиков и на встрече рассказала два своих любимых: о Родине. А мать бойца Ильи Бея Галина Васильевна — футбольная фанатка и активная болельщица «СКА-Хабаровск». Чтобы поддержать свою команду, ездит на каждый матч в город из Котиково Вяземского района, преодолевая расстояние в 145 км.
Приглашенные на встречу жены и матери наших защитников поблагодарили главу региона за его личное участие, помощь и внимание к семьям погибших.
— Наши герои погибли не напрасно. Они отдали жизнь за Россию. Россия им за это благодарна, как и весь наш народ! Благодарю вас за воспитание своих детей, за мужей от имени президента — Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и от себя лично. Мы хотим мира, но, как говорит наш президент, мы начали спецоперацию, чтобы закончить развязанную западными идеологами руками украинских руководителей войну против русского народа. И мы это сделаем! — подчеркнул Михаил Дегтярев.
В завершении, взяв слово, Галина Круглик обратилась ко всем жителям страны с просьбой объединиться: «Каждый должен внести свой вклад в нашу победу! Победа будет за нами!».