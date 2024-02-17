В Приморье стартовало поквартирное информирование о выборах президента

Напомним, выборы президента пройдут 15—17 марта . На этих выборах также применяется сервис «Мобильный избиратель». С 29 января по 11 марта портал «Госуслуги», ТИК и МФЦ принимают заявления от желающих принять участие в голосовании на выборах президента по месту нахождения. С 6 по 11 марта подать заявление можно будет в УИКах.