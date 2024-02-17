В Приморье стартовало поквартирное информирование о выборах президента

В Приморском крае 17 февраля стартует проект «ИнформУИК». Он предусматривает поквартирный и подомовой обход избирателей членами участковых избирательных комиссий. Цель проекта — информирование о выборах и уточнение их данных, сообщает ИА PrimaMedia.
Адресное информирование пройдет в период с 17 февраля по 7 марта 2024 года.
«Члены УИК проведут поквартирный (подомовой) обход, расскажут избирателям о датах, времени, местах и формах голосования на выборах президента Российской Федерации, а также смогут собрать информацию об избирателях, не имеющих возможности самостоятельно прибыть на избирательный участок и решивших проголосовать дома», — поясняют в Избирательной комиссии Приморья.
Также в ходе обхода избиратели смогут получить информацию о зарегистрированных кандидатах.
Предварительно члены УИКов прошли обучение, научились работать в специальном мобильном приложении ЦИКа РФ. В Крайизбиркоме уточняют, что обходчиков можно узнать по отличительным элементам атрибутики и наличию планшета.
«Накидке с надписью “участковая избирательная комиссия”, сумке с информационными материалами, нагрудному знаку, бейджу с ФИО обходчика, подписью председателя и печатью УИК. Обходчик при общении будет использовать специальное приложение», — отмечается в ТГ-канале комиссии.
Напомним, выборы президента пройдут