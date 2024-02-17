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В Приморье стартовало поквартирное информирование о выборах президента

Членов УИКов можно будет узнать по атрибутике и наличию планшета со специальным программным обеспечением.
Источник: Избирком Приморского края

В Приморском крае 17 февраля стартует проект «ИнформУИК». Он предусматривает поквартирный и подомовой обход избирателей членами участковых избирательных комиссий. Цель проекта — информирование о выборах и уточнение их данных, сообщает ИА PrimaMedia.

Адресное информирование пройдет в период с 17 февраля по 7 марта 2024 года.

«Члены УИК проведут поквартирный (подомовой) обход, расскажут избирателям о датах, времени, местах и формах голосования на выборах президента Российской Федерации, а также смогут собрать информацию об избирателях, не имеющих возможности самостоятельно прибыть на избирательный участок и решивших проголосовать дома», — поясняют в Избирательной комиссии Приморья.

Также в ходе обхода избиратели смогут получить информацию о зарегистрированных кандидатах.

Предварительно члены УИКов прошли обучение, научились работать в специальном мобильном приложении ЦИКа РФ. В Крайизбиркоме уточняют, что обходчиков можно узнать по отличительным элементам атрибутики и наличию планшета.

«Накидке с надписью “участковая избирательная комиссия”, сумке с информационными материалами, нагрудному знаку, бейджу с ФИО обходчика, подписью председателя и печатью УИК. Обходчик при общении будет использовать специальное приложение», — отмечается в ТГ-канале комиссии.

По данным Избирательной комиссии Приморья, в регионе на 1 января 2024 года зарегистрировано 1 412 745 избирателей.

Напомним, выборы президента пройдут 15—17 марта. На этих выборах также применяется сервис «Мобильный избиратель». С 29 января по 11 марта портал «Госуслуги», ТИК и МФЦ принимают заявления от желающих принять участие в голосовании на выборах президента по месту нахождения. С 6 по 11 марта подать заявление можно будет в УИКах.

На президентских выборах 2024 года зарегистрировано четыре кандидата. Леонид Слуцкий представляет ЛДПР, Николай Харитонов — КПРФ, Владислав Даванков — партию «Новые люди». Действующий президент РФ Владимир Путин является самовыдвиженцем.