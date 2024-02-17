В Приморье обучили больше 3 тысяч наблюдателей для работы на выборах президента

В Приморье продолжают обучать общественных наблюдателей для работы на выборах президента России. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.
Сейчас обучение уже прошло больше 3 тысяч человек. На семинарах от Общественной палаты они узнали о своих правах и обязанностях как наблюдателей, о том, что надо фиксировать на избирательных участках, как вести наблюдение и оперативно связываться со штабом.
Руководитель группы по координации и обучению Общественного штаба по наблюдению за выборами Семен Никифоров рассказал, что на обучение приходит много молодых людей. Но все же в основном наблюдателями все еще становятся люди зрелого опыта с опытом наблюдателей.
Напомним, ранее «КП» писала о том, что в Приморье, как и во всей стране, прошел сбор подписей в поддержку Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.