В Приморье обучили больше 3 тысяч наблюдателей для работы на выборах президента

Сейчас обучение уже прошло больше 3 тысяч человек. На семинарах от Общественной палаты они узнали о своих правах и обязанностях как наблюдателей, о том, что надо фиксировать на избирательных участках, как вести наблюдение и оперативно связываться со штабом.