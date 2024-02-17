Хабаровск примет форум «История для будущего. Дальний Восток» 20 февраля

— Эксперты обсудят вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, единого учебника по истории для старшеклассников, его преподования в школах, поддержку бойцов СВО и мирных жителей Новороссии и Донбасса, информационное противостояние с Западом, а также перспективы развития регионов ДФО, — говорится в сообщении.