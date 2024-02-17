Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Хабаровск примет форум «История для будущего. Дальний Восток» 20 февраля

Пранкеры Вован и Лексус выступят на форуме «История для будущего. Дальний Восток» в Хабаровске.
Источник: Комсомольская правда

Всероссийский форум «История для будущего. Дальний Восток» станет площадкой для обмена мнениями по важным вопросам для макрорегиона. Участники затронут темы прошлого и будущего ДФО, патриотического воспитания и информационной безопасности. Об этом сообщается в соцсетях Российского военно-исторического общества (РВИО).

— Эксперты обсудят вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, единого учебника по истории для старшеклассников, его преподования в школах, поддержку бойцов СВО и мирных жителей Новороссии и Донбасса, информационное противостояние с Западом, а также перспективы развития регионов ДФО, — говорится в сообщении.

Участниками форума станут политики, общественные деятели, звезды соцсетей, журналисты. Приглашены: помощник президента РФ Владимир Мединский, дальневосточный полпред Юрий Трутнев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В работе секций примут участие Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Пранкеры Вован и Лексус).

Всероссийский форум «История для будущего. Дальний Восток» пройдет в Хабаровске 20—21 февраля.