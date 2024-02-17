Хабаровск примет форум «История для будущего. Дальний Восток» 20 февраля

Всероссийский форум «История для будущего. Дальний Восток» станет площадкой для обмена мнениями по важным вопросам для макрорегиона. Участники затронут темы прошлого и будущего ДФО, патриотического воспитания и информационной безопасности. Об этом сообщается в соцсетях Российского военно-исторического общества (РВИО).
— Эксперты обсудят вопросы, касающиеся истории России и Дальнего Востока, единого учебника по истории для старшеклассников, его преподования в школах, поддержку бойцов СВО и мирных жителей Новороссии и Донбасса, информационное противостояние с Западом, а также перспективы развития регионов ДФО, — говорится в сообщении.
Участниками форума станут политики, общественные деятели, звезды соцсетей, журналисты. Приглашены: помощник президента РФ Владимир Мединский, дальневосточный полпред Юрий Трутнев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
В работе секций примут участие Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Пранкеры Вован и Лексус).
Всероссийский форум «История для будущего. Дальний Восток» пройдет в Хабаровске