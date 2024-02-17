Вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов обсудили на Региональном совете

— На этот вопрос может быть много разных мнений, но его важность сложно отрицать. Наша задача, чтобы все запланированные объекты были построены. Сегодня на совете озвучили, что таких объектов 90, но мы договорились, что пусть их будет даже 110, но каждый руководитель муниципального образования должен расписаться в том, что он обязуется исполнить работы в срок, обозначенный контракте. Если сроки нарушены по разным причинам, то мы будем изымать региональное финансирование, выделенное на объект, и отдавать тем муниципалитетам, которые строят все в срок. Тогда муниципалитетам придётся достаивать объекты за свой счет. Так сейчас федеральное правительство работает с региональными, — сказал Игорь Кобзев.