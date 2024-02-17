Вопросы строительства и капитального ремонта социальных объектов обсудили на Региональном совете

Важным вопросом, рассмотренным на заседании, стала работа регионального штаба по капитальным вложениям. Как отметил Игорь Кобзев, в последнее время этому вопросу было уделено особо внимание, поскольку непроработанные объекты для капитального строительства могут привести к дополнительным финансовым затратам, в первую очередь из регионального бюджета. Иркутская область решила идти по пути федерального центра.
— На этот вопрос может быть много разных мнений, но его важность сложно отрицать. Наша задача, чтобы все запланированные объекты были построены. Сегодня на совете озвучили, что таких объектов 90, но мы договорились, что пусть их будет даже 110, но каждый руководитель муниципального образования должен расписаться в том, что он обязуется исполнить работы в срок, обозначенный контракте. Если сроки нарушены по разным причинам, то мы будем изымать региональное финансирование, выделенное на объект, и отдавать тем муниципалитетам, которые строят все в срок. Тогда муниципалитетам придётся достаивать объекты за свой счет. Так сейчас федеральное правительство работает с региональными, — сказал Игорь Кобзев.
Ранее депутаты Законодательного Собрания Иркутской области подготовили перечень объектов, где должны провести капитальный ремонт в 2024 году. Александр Ведерников рассказал, что в перечень вошло по одному объекту образования, культуры и спорта в каждом муниципальном образовании. Кроме того, в прошлом году депутаты-члены фракции «Единой России» предложили профинансировать капремонты социальных объектов при корректировке областного бюджета на 2024 год. При этом в список вошли только те объекты, которые не были обеспечены финансированием.
— Игорь Кобзев в декабре дал поручение фракции партии «Единая Россия» в областном парламенте проработать предложенные депутатские поправки. Сегодня эта работа проведена, — отметил Александр Ведерников.
— Региональный совет — важное областное мероприятие, которое ведет секретарь регионального отделения «Единой России». Среди присутствующих множество секретарей местных отделений партии. Вопросы, которые мы сегодня обсудили, так или иначе касаются многих партийных проектов — «Новая школа», «Детский спорт», «Культура малой Родины», «Чистая страна». Поэтому те задачи, которые здесь ставятся, мы анализируем и сразу берем в работу по партийной линии, — прокомментировал Дмитрий Брянский.
Также на региональном совете был утверждён проект концепции «Развитие профессионального образования» на 2024−2030 годы, который был разработан по поручению Игоря Кобзева. Он отметил, что система среднего профессионального образования в последние десятилетия является одним из стратегических приоритетов и ключевых направлений развития в российской экономике и образовании. Также депутаты обсудили итоги реализации реформы комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами за пять лет.