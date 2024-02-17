В Венгрии заявили о воюющем с Россией Западе с помощью своего оружия

Комментируя передачу Украине иностранных вооружений, Салай-Бобровницки заявил, что Запад «ведет войну, в которой украинцы сражаются с помощью западных денег, западного оружия и западных боеприпасов» (цитата по ТАСС). В то же время, по словам министра, западные системы вооружений не были стратегически подготовлены к этим военным действиям, которым, кажется, «не будет конца».