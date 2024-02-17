Трутнев проверил, как вузы Приморья воспитывают в студентах патриотизм

"В 95% высших учебных заведений Дальнего Востока такие студенческие патриотические объединения уже созданы. Это хороший результат. Но нас ведь интересует не форма, нас интересует содержание: что происходит, сколько студентов участвуют в этой работе и насколько искренне они это делают. Сегодня воспитание вообще, патриотическое воспитание имеет ничуть не меньшее значение, чем образование. Мы должны не просто давать знания молодым людям, мы должны им помогать сориентироваться в сегодняшнем непростом мире.