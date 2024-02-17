Трутнев проверил, как вузы Приморья воспитывают в студентах патриотизм

Вице-премьер правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел во Владивостоке совещание по вопросу патриотического воспитания в вузах Приморского края. Патриотические студенческие клубы и объединения появились уже в 55 вузах макрорегиона, сообщает ИА PrimaMedia.
"В 95% высших учебных заведений Дальнего Востока такие студенческие патриотические объединения уже созданы. Это хороший результат. Но нас ведь интересует не форма, нас интересует содержание: что происходит, сколько студентов участвуют в этой работе и насколько искренне они это делают. Сегодня воспитание вообще, патриотическое воспитание имеет ничуть не меньшее значение, чем образование. Мы должны не просто давать знания молодым людям, мы должны им помогать сориентироваться в сегодняшнем непростом мире.
Никакого воспитания во благо благодарного человечества, наверное, сейчас не существует, как и самого благодарного человечества. Ряд стран — Польша, США, Канада, Грузия, Великобритания, Румыния, Франция — просто посылают наемников, которые стараются убить наших бойцов, наших с вами земляков, родных, друзей, испытывают новые виды вооружения, средства поражения. И надо, чтобы наше молодое поколение было вместе с нами, было вместе со страной", — обозначил Юрий Трутнев, открывая совещание.
«Уже 17 бойцов Приморья награждены “Золотой звездой” Героя Российской Федерации. Я лично неоднократно встречался с приморцами в зоне СВО, они воюют достойно. Их надо поддерживать. Студенты должны жить вместе со своей страной, учиться и делать свою Родину сильнее, работать на благо России», — подытожил Юрий Трутнев.
В ДФО ведут образовательную деятельность 58 государственных и частных образовательных организаций высшего образования, включая филиалы. По данным аппарата полпредства, в 55 вузах создано 137 студенческих патриотических клубов и объединений, из которых 30 — военно-патриотические. Численность активистов в них в текущем учебном году (за сентябрь — декабрь 2023 года) увеличилась на 23,9% — с 8,8 до 10,9 тысячи студентов.
Создание военно-патриотических клубов сопровождается научной, краеведческой и поисковой работой студентов, в том числе об истории военных конфликтов на Дальнем Востоке. Усиливаются связи студенческих патриотических клубов и объединений с воинскими частями.
В июле 2023 года Юрий Трутнев на встрече с ректорами всех высших учебных заведений Дальнего Востока обсуждал вопрос проведения патриотической работы через создание соответствующих студенческих клубов и объединений. На встрече со студентами ДВФУ он обозначил, что в каждом вузе России должно быть свое патриотическое объединение, а если его нет и начало его работы не планируется, то проректоры по воспитательной работе будут заменяться.