В Японии заявили, что успешный запуск ракеты-носителя H3 укрепит позиции страны в космосе

В настоящее время JAXA использует ракету H2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно. Один запуск H2A обходится Японии в 10 млрд иен ($66,4 млн), что значительно дороже мировых аналогов. H3 позволит сократить эту сумму вдвое, повысив конкурентоспособность Японии в космической сфере. Кроме того, ее грузоподъемность на 30% выше, чем у предыдущей модели, что также может повысить ее привлекательность для потенциальных заказчиков.