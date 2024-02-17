Абылкасымова жестко раскритиковала поведение депутатов мажилиса

«Нужно понимать, что депутаты являются представителями Законодательной власти, министры представителями Исполнительной власти. Обе ветви власти равноправны. Многие министры сейчас, гораздо компетентнее просиживающих штаны далеко не первые сроки депутатов. Такое ощущение как будто депутаты пытаются представить министров врагами народа, или покрасоваться на камеры, показав видимость работы. Почему видимость? Потому что на самом деле кричат, ругаются, но голосуют ЗА в итоге. И при этом настраивают народ против власти, и против себя. Мне кажется, пора научиться всем вести себя соответственно занимаем позициям, эмоции можно и гораздо в более вежливой форме демонстрировать. Какой пример вы подаете народу? Нормальности хамства? Просто нужно учитывать, что завтра на встречах с народом, вы можете получить такое же отношение. Потому что сами научили», — считает политик.