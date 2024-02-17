Абылкасымова жестко раскритиковала поведение депутатов мажилиса

«Посмотрела несколько видео с заседаний мажилиса. Депутаты очень эмоционально выступают, и новые, и те кто еще со старого Казахстана который срок сидят. Например, видео с отчетов министров, или предложения министрами законопроектов, буквально недавно по Градостроительному кодексу. Посмотрела видео с расширенного заседания депутатской комиссии, где председательствующий депутат мажилиса очень грубо обрывает Мэлса Елеусизова», — пишет Акбопе Абылкасымова в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Она отмечает, что депутаты должны руководствоваться этическим кодексом, а то, что произошло на заседании — откровенная грубость и хамство.
«Нужно понимать, что депутаты являются представителями Законодательной власти, министры представителями Исполнительной власти. Обе ветви власти равноправны. Многие министры сейчас, гораздо компетентнее просиживающих штаны далеко не первые сроки депутатов. Такое ощущение как будто депутаты пытаются представить министров врагами народа, или покрасоваться на камеры, показав видимость работы. Почему видимость? Потому что на самом деле кричат, ругаются, но голосуют ЗА в итоге. И при этом настраивают народ против власти, и против себя. Мне кажется, пора научиться всем вести себя соответственно занимаем позициям, эмоции можно и гораздо в более вежливой форме демонстрировать. Какой пример вы подаете народу? Нормальности хамства? Просто нужно учитывать, что завтра на встречах с народом, вы можете получить такое же отношение. Потому что сами научили», — считает политик.
Абылкасымова обращает внимание, что нужно поднимать вопрос применения на практике Этического Кодекса.
«Министры и акимы целуются на камеры, игнорируя журналистов, депутаты откровенно грубят министрам, нужно понимать, что не в цирк же пришли работать, чтобы людей веселить. Пару раз привлечь к ответственности, зато сразу до всех дойдет», — пишет Абылкасымова.
Напомним, ранее между известным казахстанским экологом Мэлсом Елеусизовым и депутатом Едилом Жанбыршиным случился спор во время заседания круглого стола в мажилисе. Елеусизов предупредил о серьезной опасности, связанной со сточными водами в Алматинской области.