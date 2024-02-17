Гросу: мы будем доказывать важность проведения референдума

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Правящая партия в Молдове намерена серьезно подойти к популяризации идеи проведения еврореферендума, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
В то же время он отметил, что предстоит много работы, чтобы убедить людей участвовать в референдуме.
Гросу напомнил, что в данный момент продолжаются консультации, организованные президентом Майей Санду с представителями политических партий страны, лидерами мнений, деятелями культуры и прочими.
«Предполагается, что будут обсуждения и с бизнес-средой, и с диаспорой. Риск есть… Но если вы чего-то боитесь, не выходите из дома», — сказал Гросу в эфире TV8.
Он заверил, что правящая партия поддерживает инициативу проведения референдума и намерена отправиться «во все города и села, к диаспоре», чтобы разъяснить людям «почему это важно». По мнению Гросу, более 50% граждан страны считают себя «проевропейцами» или хотят, чтобы Молдова была частью ЕС.
«Самое простое решение — это работа. Нужно идти и говорить с людьми. Это наша возможность. Я не хвастаюсь, но мы находимся в гораздо лучшей позиции, чем другие кандидаты, с которыми начаты переговоры», — подчеркнул Гросу.
Гросу также отметил, что пока не знает, как именно будет сформулирован вопрос на референдуме. Он выразил уверенность, что люди, ответственные за это, составят вопрос, корректный с юридической точки зрения.