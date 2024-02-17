Гросу: мы будем доказывать важность проведения референдума

Он заверил, что правящая партия поддерживает инициативу проведения референдума и намерена отправиться «во все города и села, к диаспоре», чтобы разъяснить людям «почему это важно». По мнению Гросу, более 50% граждан страны считают себя «проевропейцами» или хотят, чтобы Молдова была частью ЕС.