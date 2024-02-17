Губернатор Пермского края Махонин предупредил жителей о подомовом обходе

Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале. Дмитрий Махонин сообщил, что 17 февраля начался поквартирный обход жителей, во время которого представители избиркома будут информировать жителей Прикамья о предстоящих выборах. Он продлится до 7 марта.