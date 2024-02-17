Губернатор Пермского края Махонин предупредил жителей о подомовом обходе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предупредил жителей о подомовом обходе членов избирательной комиссии в связи с предстоящими выборами.
Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале. Дмитрий Махонин сообщил, что 17 февраля начался поквартирный обход жителей, во время которого представители избиркома будут информировать жителей Прикамья о предстоящих выборах. Он продлится до 7 марта.
«Вам расскажут, когда и как состоятся выборы Президента, помогут выбрать удобный способ голосования, подскажут, где расположен ваш избирательный участок. Для удобства обходчики выдадут информационные материалы о зарегистрированных кандидатах и формах голосования», — рассказал Дмитрий Махонин.
Губернатор обратил внимание на то, что представителей избиркома можно узнать по шапкам, перчаткам, бейджам и планшетам. На этих атрибутах будет логотип выборной кампании. Жители могут попросить сотрудников предъявить паспорт и удостоверение члена участковой комиссии.
«В подомовом обходе в Пермском крае будут участвовать 1748 участковых избирательных комиссий и порядка 6,5 тысяч членов УИК — в основном это учителя, врачи, рабочие промышленных предприятий», — уточнил Дмитрий Махонин.