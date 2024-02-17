Шольц рассказал о последствиях победы РФ на Украине

До этого Шольц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщал, что подписанное в Берлине соглашение Германии с Украиной не обязывает бундесвер воевать за Киев. Он отмечал, что поддержка Германии является ключевой для укрепления украинского оборонного потенциала. Таким образом, согласно договоренностям, только украинская сторона будет обязана направить свои войска на помощь Германии в случае нападения на эту страну.