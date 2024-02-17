Задержанный в Аргентине россиянин даст показания, чтобы его не выдали Украине

2 февраля сообщалось, что Игорь Чуркин, задержанный в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу Украины, был освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из страны. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что мужчина якобы обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.