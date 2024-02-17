Маск ответил «верно» на пост о тупике в конфликте на Украине

В последние дни в Киеве и США неоднократно сообщали об угрозе потери Авдеевки и тяжелых боях за город, Белый дом назвал одной из причин нехватку боеприпасов. В ночь на 17 февраля в ВСУ сообщили о выводе войск из города. Президент России Владимир Путин ранее назвал Авдеевку одним из важнейших направлений.