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Медведев назвал договор Берлина и Киева «новым альянсом нацистов с бандеровцами»

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Соглашение о гарантиях безопасности между Германией и Украиной напоминает о «хорошо забытом старом» союзничестве нацистов и бандеровцев. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Источник: AP 2023

Он опубликовал фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем с подписания двустороннего соглашения, но «состарил» ее с помощью черно-белого фильтра.

«Новое — хорошо забытое старое, — подписал снимок Медведев. — Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland ber alles (“Германия превыше всего”, лозунг нацистов — прим. ТАСС)».

В пятницу во время визита президента Украины в столицу ФРГ было подписано двустороннее соглашение между Берлином и Киевом об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Документ рассчитан на 10 лет с возможностью продления. В нем отмечается, что данное соглашение «не затрагивает усилия Украины» на пути к вступлению в НАТО.

Медведев Дмитрий