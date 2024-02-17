Медведев назвал договор Берлина и Киева «новым альянсом нацистов с бандеровцами»

Он опубликовал фотографию с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем с подписания двустороннего соглашения, но «состарил» ее с помощью черно-белого фильтра.
«Новое — хорошо забытое старое, — подписал снимок Медведев. — Новый альянс нацистов с бандеровцами. Пароль: Слава Украине! Ответ: Deutschland ber alles (“Германия превыше всего”, лозунг нацистов — прим. ТАСС)».
В пятницу во время визита президента Украины в столицу ФРГ было подписано двустороннее соглашение между Берлином и Киевом об обязательствах в области безопасности и долгосрочной поддержке. Документ рассчитан на 10 лет с возможностью продления. В нем отмечается, что данное соглашение «не затрагивает усилия Украины» на пути к вступлению в НАТО.