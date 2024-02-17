CNN описал последствия использования ядерного оружия против спутников

«Это не новая концепция, и как концепция она восходит к концу холодной войны», — сказал один американский чиновник телеканалу. По словам источников CNN, «большая опасность любого возможного ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может сделать большие части определенных орбит непригодными для использования», то есть на орбите появится множество вышедших из строя спутников, «опасных для любых новых спутников», которые попытаются запустить в том числе для замены и ремонта тех, что были на орбите.