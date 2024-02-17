Молдова примет участие в семинаре региональных учений НАТО Regex 2024

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Молдова примет участие в семинаре региональных штабных учений НАТО Regex 2024, который пройдет с 19 февраля по первое марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Региональные учения Генерального штаба Regex 2024 проводятся в соответствии с планом боевой подготовки национальной армии на текущий год и планом внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии на 2024 год», — уточнили в МО.
Мероприятие будет проводиться при поддержке командования объединенных сил НАТО в Неаполе, его цель — обучение военных по западным стандартам для планирования и проведения учений, управления кризисными ситуациями, укрепления и оценки уровня взаимодействия в многонациональной среде.
Всего в учебных модулях примут участие около 30 представителей стран-партнеров НАТО, также будут присутствовать пять инструкторов командования объединенных сил НАТО в Неаполе.