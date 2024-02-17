Молдова примет участие в семинаре региональных учений НАТО Regex 2024

Мероприятие будет проводиться при поддержке командования объединенных сил НАТО в Неаполе, его цель — обучение военных по западным стандартам для планирования и проведения учений, управления кризисными ситуациями, укрепления и оценки уровня взаимодействия в многонациональной среде.