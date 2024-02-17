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Зеленский признал, что ВСУ выводят войска из Авдеевки

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование ВСУ приняло решение отвести войска из Авдеевки. Об этом он заявил, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев <… > Это правильное решение, чтобы не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии», — сказал он.

Об отходе из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. Как заявляли украинские военные в последние дни, ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.

Критическое положение ВСУ в Авдеевке признали и в Пентагоне. Там отметили, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, а грядущую потерю города назвали предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.