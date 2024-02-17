Зеленский признал, что ВСУ выводят войска из Авдеевки

«Это очень логичное, справедливое и профессиональное решение спасти жизни украинцев <… > Это правильное решение, чтобы не быть окруженными, было принято решение отойти на другие линии», — сказал он.
Об отходе из Авдеевки объявил минувшей ночью главком ВСУ Александр Сырский. Как заявляли украинские военные в последние дни, ситуация для них там сложилась критическая, хуже, чем в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.
Критическое положение ВСУ в Авдеевке признали и в Пентагоне. Там отметили, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, а грядущую потерю города назвали предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.