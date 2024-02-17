Welt: Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Газета пишет, что в конце 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен предложил кандидатуру Урсулы дер Ляйен президенту США Джо Байдену. Тот обратился к Шольцу, но канцлер «был категорически против» этого. По его мнению, фон дер Ляйен слишком критично настроена по отношению к РФ, и он опасается, что в долгосрочной перспективе у этого могут быть негативные последствия.