«Нет, не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют “воевать” только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», — написала она.
Всё остальное для киевского режима не имеет никакого значения, заключила Захарова.
В субботу главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о решении вывести ВСУ из Авдеевки. Позднее об этом сообщил и Зеленский. По его утверждению, это решение приняли «для сохранения жизней» солдат.
По словам советника главы ДНР Яна Гагина, ВСУ покидают свои позиции в Авдеевке хаотично, бросая раненых и спасаясь бегством. По его словам, украинские войска покидают город разрозненными группами. При этом Гагин подчеркнул, что пока преждевременно говорить о переходе Авдеевки под российский контроль, необходимо дождаться официального сообщения Минобороны России.
В Пентагоне, в свою очередь, признали, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и другие ресурсы, и назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.