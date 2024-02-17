Лукашенко вернулся на лед после травмы от падения колодки

Напомним, в середине января при рубке дров президент получил травму ступни, на ногу ему упала колодка весом около 80 килограммов (здесь подробнее). Это стало причиной того, что 20 января Александр Лукашенко не смог принять участие в хоккейном матче Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба (об этом подробнее здесь).