Лукашенко вернулся на лед после травмы от падения колодки

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 февраля в составе команды президента примет участие в хоккейном матче против сборной Гродненской области. Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко вернулся на лед после травмы.
Напомним, в середине января при рубке дров президент получил травму ступни, на ногу ему упала колодка весом около 80 килограммов (здесь подробнее). Это стало причиной того, что 20 января Александр Лукашенко не смог принять участие в хоккейном матче Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба (об этом подробнее здесь).
В итоге, полное восстановление заняло около месяца, и 17 февраля Лукашенко выйдет на лед. Тем более, что игра принципиальная, до плей-офф остались считанные матчи, а ближайший соперник отстает от команды президента всего на два очка.