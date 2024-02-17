Исторический максимум: Текслер дорожил Путину о продолжительности жизни южноуральцев

Продолжительность жизни в Челябинской области по итогам 2023 года составила 73,6 года. Такие данные губернатор Алексей Текслер привел президенту Владимиру Путину во время двусторонней встречи в Челябинске.
— Это наивысшее историческое значение за все время, — отметил глава региона. — Мы практически достигли среднего уровня по стране, притом что сильно отставали.
Выше в Челябинской области, чем по стране, и коэффициент рождаемости. Сейчас он составляет 1,47. При этом смертность является самой низкой за последние 30 лет.