Губернатор анонсировал новые меры соцподдержки семей Воронежской области

Глава Воронежской области Александр Гусев анонсировал новые меры соцподдержки многодетных семей, которые поспособствуют улучшению демографической ситуации в регионе. Об этом он рассказал 17 февраля в своем телеграм-канале.
Ранее на совещании в облправительстве профильные чиновники представили губернатору предложения, которые направлены на совершенствование семейной политики в России. Меры поддержки, разработанные субъектами, затем могут войти в стратегический документ до 2030 года по поручению полномочного представителя президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.
БЕСПЛАТНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЕВ И ТЕАТРОВ.
Воронежской области уже есть что предложить. Разработан ряд дополнительных мер, направленных на стимулирование рождаемости, поддержку многодетных семей и информационную пропаганду семейных ценностей. К этому процессу начали активно привлекать и представителей бизнеса.
Например, был создан Центр социально-медицинского патронажа в поликлинике № 7 в Воронеже. Также многодетные семьи бесплатно могут посещать объекты культуры и спорта, зоопарк и «Червленый Яр».
— Было предложение упростить схему посещения музеев и театров многодетными семьями. Можно подумать о создании некой карты для посещения по подобию Пушкинской карты для студентов, — дал поручение глава региона.
НЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА.
Также освобождены от транспортного налога семьи, в которых воспитывается трое и более детей. Ранее такая мера поддержки предоставлялась тем, у кого пять ребятишек.
Кроме того, расшили круг лиц, относящихся к многодетным семьям. В них включили детей с 18 лет до 23 лет, которые обучаются очно в вузе или колледже. И, что немаловажно, в Воронежской области предоставляют региональный материнский капитал без учета критериев нуждаемости на детей, рожденных после 1 января 2023 года.
УЧАСТКИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ.
Глава региона отметил, что были рассмотрены предложения по оказанию помощи в улучшении жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей. Это еще один стимул к увеличению рождаемости. Для этих целей подготовят реестр подходящих земельных участков в Воронежской области.
ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И СТУДЕНЧЕСКИЕ СЕМЬИ.
Обсудили на совещании возможность обеспечить доступность получения информации о действующих мерах господдержки для молодоженов, молодых семей с детьми, беременных женщин в учреждениях здравоохранения, отделениях ЗАГС, МФЦ и на специальных сервисах.
Также чиновники выступили с инициативной поддержать студенческие семьи. Например, предоставлять им в первую очередь места в общежитиях, помогать с переводом на бюджет. А после рождения ребенка предоставлять квоты в детский сад.
Кроме этого, предлагается в женских консультациях выделить специальные дни для приема беременных студенток. А для поддержки семей, в которых родители учатся в вузах, создать центры комплексной поддержки. Кстати, пилотный проект «Малыш с дипломом» запущен на базе ВГТУ. Там отрыли семейный коворкинг и комнату матери и ребенка. В рамках проекта было проведено четыре цикла встреч для будущих мам.