Губернатор анонсировал новые меры соцподдержки семей Воронежской области

Кроме того, расшили круг лиц, относящихся к многодетным семьям. В них включили детей с 18 лет до 23 лет, которые обучаются очно в вузе или колледже. И, что немаловажно, в Воронежской области предоставляют региональный материнский капитал без учета критериев нуждаемости на детей, рожденных после 1 января 2023 года.