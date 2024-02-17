Волонтеры проекта «ИнформУИК» начали совершать обход домовладений и квартиры жителей региона.
Как отметили в избирком края, все члены избиркома имеют необходимые документы и фирменную экипировку.
Адресное информирование будет проходить до 7 марта. Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта.
Андрей Пугачев.
На Кубани начали адресно сообщать о выборах президента России
В населенных пунктах Краснодарского края с 17 февраля началось адресно информировать жителей о предстоящих выборах президента России, сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.
Волонтеры проекта «ИнформУИК» начали совершать обход домовладений и квартиры жителей региона.