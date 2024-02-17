На Кубани начали адресно сообщать о выборах президента России

Волонтеры проекта «ИнформУИК» начали совершать обход домовладений и квартиры жителей региона.



Как отметили в избирком края, все члены избиркома имеют необходимые документы и фирменную экипировку.



Адресное информирование будет проходить до 7 марта. Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта.



Андрей Пугачев.