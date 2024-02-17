Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

На Кубани начали адресно сообщать о выборах президента России

В населенных пунктах Краснодарского края с 17 февраля началось адресно информировать жителей о предстоящих выборах президента России, сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии.

Волонтеры проекта «ИнформУИК» начали совершать обход домовладений и квартиры жителей региона.

Как отметили в избирком края, все члены избиркома имеют необходимые документы и фирменную экипировку.

Адресное информирование будет проходить до 7 марта. Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта.

Андрей Пугачев.