Молдова одной из первых подписала Любляно-Гаагскую конвенцию

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Молдова подписала Любляно-Гаагскую конвенцию о международном сотрудничестве в расследовании и судебном преследовании геноцида, преступлений против человечности, военных и других международных преступлений.
На церемонии, прошедшей во Дворце мира в Гааге, подпись под документом поставил государственный секретарь Министерства юстиции Эдуард Сербенко.
«Таким образом, Республика Молдова является одной из первых стран, подписавших этот важный документ», — заявили в Минюсте.
Там уточнили, что конвенция направлена на укрепление международного сотрудничества в расследовании и судебном преследовании указанных преступлений. Документ станет инструментом, который позволит подписавшим сторонам проводить совместные расследования, сбор и обмен доказательств, экстрадицию осужденных, взаимную судебную помощь. Конвенция также уделяет особое внимание правам жертв таких преступлений.
«Люблянско-Гаагская конвенция является первым важным договором в области международного уголовного права после принятия Римского статута в 1998 году, в соответствии с которым был учрежден Международный уголовный суд. После подписания документ должен быть ратифицирован парламентом», — сообщили в министерстве.
Проект конвенции был принят в мае прошлого года, а переговоры по его составлению начались в 2011 году по инициативе Аргентины, Бельгии, Монголии, Нидерландов, Сенегала и Словении. В разработке документа приняли участие делегаты из 68 стран.
Конвенция была подписана 35 странами и открыта для подписания для других государств в течение года.