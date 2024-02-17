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Глава НАТО раскритиковал идею о создании европейского ядерного оружия

Любые дискуссии о создании ядерного оружия внутри Европейского cоюза (ЕС) подрывают систему ядерного сдерживания НАТО. Об этом 17 февраля заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник: AP 2023

В рамках НАТО уже несколько десятилетий действуют развитые ядерные силы сдерживания, в которых США действуют вместе с европейскими союзниками. Так, Вашингтон и Брюссель располагают средствами командования и контроля, следуют совместным доктринам и проводят учения, заявил Столтенберг.

«Я думаю, что любые сомнения в этих силах лишь подрывают НАТО в тот момент, когда нам действительно необходимо эффективное сдерживание», — добавил глава альянса.

Он напомнил, что в Североатлантический альянс входят такие ядерные державы, как США, Франция и Великобритания. При этом попытка создания Европейским союзом своего ядерного арсенала без участия Вашингтона и Лондона лишь подорвет существующую систему сдерживания.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поддерживает идею создания европейского «ядерного зонтика». ФРГ не стремится к созданию собственного ядерного оружия и хочет остаться частью сил ядерного сдерживания НАТО.

13 февраля вице-президент Европарламента Катарина Барли допустила, что создание общеевропейского ядерного оружия может стать одной из тем для обсуждения на пути к формированию европейской армии. Эта идея возникла из-за слов бывшего президента США Дональда Трампа, пригрозившего вывести свою страну из НАТО в случае возвращения к власти. По ее словам, в таком случае Европа не сможет полагаться на ядерную защиту США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту идею, отметила, что непонятно, как страны Евросоюза технологически собираются создать над Европой «ядерный зонтик». Она подчеркнула, что существуют обязательства по нераспространению ядерного оружия, которые ЕС должен соблюдать.

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