Глава НАТО раскритиковал идею о создании европейского ядерного оружия

13 февраля вице-президент Европарламента Катарина Барли допустила, что создание общеевропейского ядерного оружия может стать одной из тем для обсуждения на пути к формированию европейской армии. Эта идея возникла из-за слов бывшего президента США Дональда Трампа, пригрозившего вывести свою страну из НАТО в случае возвращения к власти. По ее словам, в таком случае Европа не сможет полагаться на ядерную защиту США.