Глава НАТО раскритиковал идею о создании европейского ядерного оружия

В рамках НАТО уже несколько десятилетий действуют развитые ядерные силы сдерживания, в которых США действуют вместе с европейскими союзниками. Так, Вашингтон и Брюссель располагают средствами командования и контроля, следуют совместным доктринам и проводят учения, заявил Столтенберг.
«Я думаю, что любые сомнения в этих силах лишь подрывают НАТО в тот момент, когда нам действительно необходимо эффективное сдерживание», — добавил глава альянса.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поддерживает идею создания европейского «ядерного зонтика». ФРГ не стремится к созданию собственного ядерного оружия и хочет остаться частью сил ядерного сдерживания НАТО.
13 февраля вице-президент Европарламента Катарина Барли допустила, что создание общеевропейского ядерного оружия может стать одной из тем для обсуждения на пути к формированию европейской армии. Эта идея возникла из-за слов бывшего президента США Дональда Трампа, пригрозившего вывести свою страну из НАТО в случае возвращения к власти. По ее словам, в таком случае Европа не сможет полагаться на ядерную защиту США.