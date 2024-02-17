Кулеба попросил у Блинкена ракеты АTACMS дальностью более 300 км

В настоящий момент возникли проблемы с финансированием поставок вооружения Киеву. Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования, прежде всего, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с Байденом хочет получить около $106 млрд.