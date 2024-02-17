ВЦИОМ: Путин набрал бы почти 80% голосов, если бы выборы прошли сейчас

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% (плюс 4 п.п. по сравнению с прошлой неделей) электорально активных россиян. Согласно исследованию, за Владислава Даванкова (партия “Новые люди”) отдали бы голоса 4%, (минус 1 п.п.), Николай Харитонов (КПРФ) набрал бы 4% (без изменений), Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2% (минус 2 п.п.)», — говорится в сообщении.