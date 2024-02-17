ВЦИОМ: Путин набрал бы почти 80% голосов, если бы выборы прошли сейчас

«Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, о готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% (плюс 4 п.п. по сравнению с прошлой неделей) электорально активных россиян. Согласно исследованию, за Владислава Даванкова (партия “Новые люди”) отдали бы голоса 4%, (минус 1 п.п.), Николай Харитонов (КПРФ) набрал бы 4% (без изменений), Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2% (минус 2 п.п.)», — говорится в сообщении.
Уровень информированности россиян о предстоящих выборах президента страны составляет 86%: 82% (плюс 1 п.п.) респондентов смогли верно назвать месяц, время года и год их проведения, еще 4% (без изменений) — только год.
«Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах составляет 77%: 63% (плюс 1 п.п.) ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, 14% — что скорее примут», — говорится в сообщении.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 4 по 11 февраля, уровень доверия россиян Путину вырос на 0,3 п.п. и составляет 79,4%.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. В избирательном бюллетене четыре фамилии.